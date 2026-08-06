Il maestro. Francesco Guccini ci ha lasciato oggi all'età di 86 anni. Ha cantato e raccontato Bologna in ogni sua sfaccettatura, celebre la sua canzone nel 1981 'Bologna è una vecchia signora dai fianchi un po' molli', celebri tutte le sue opere, ispirate dal suo vissuto in città, in Cirenaica, nella nota via Paolo Fabbri. Se ne va un pezzo di Bologna, di tutta Bologna. Sport compreso. Con queste parole il club rossoblù lo ha ricordato su X.

'Il Bologna FC 1909 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Francesco Guccini, che ha sempre saputo trovare le parole più belle anche per raccontare la nostra città. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze'.