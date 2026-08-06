La paura della cessione di Jonathan Rowe campeggia oggi sul Corriere dello Sport Stadio. La Premier si fa sotto per l'inglese, per ora rifiutati 35 milioni di euro dall'Everton.

'C'è il rischio di una offerta extralarge, tifosi in ansia' scrive oggi il quotidiano in prima pagina. Si teme un rilancio per Rowe dopo che l'Everton ha scatenato l'asta: di fronte a un’offerta di 35 milioni a Casteldebole possono informare il popolo rossoblù che l’inglese non si muoverà, ma cosa succederebbe se strada facendo la cifra diventasse superiore ai 45 milioni?' si chiede Claudio Beneforti. Per Tedesco il giocatore è incedibile, ma conoscendo la sensibilità alle plusvalenze del Bologna c'è chi trema ed è in ansia. I tifosi hanno paura di un altro sacrificio dopo Santi Castro e quello probabile di Jhon Lucumi. Rowe è fondamentale per lo scacchiere di Tedesco, sa saltare l'uomo, crea superiorità e sa segnare, caratteristiche fondamentali in questo Bologna se davvero si vuole puntare all'Europa. Per ora i rossoblù resistono, ma c'è il rischio che prevalga la ragion di bilancio.