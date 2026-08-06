Sondaggi, contatti esplorativi, non ancora una trattativa vera e propria. Il Bologna prova a capire i margini della manovra sulla pista che porta a Marcel Sabitzer.

La fase due del Bologna è chiara, prima la cessione di Lucumi e poi il completamento della rosa. A centrocampo emerge un sogno nelle ultime ore, forse una suggestione. Si chiama appunto Marcel Sabitzer, mediano 32enne tutto fare del Borussia Dortmund. Il mediano austriaco va in scadenza nel 2027 e non ci sarebbe intenzione di rinnovare, così questa è la finestra giusta per una cessione. L'agente del calciatore avrebbe effettuato un sondaggio anche con il club rossoblù, ma ci sono due ostacoli, uno più significativo dell'altro. L'ingaggio, prima di tutto, ovvero 4 milioni di euro netti, ben superiore al limite imposto dal Bologna. Più abbordabile sarebbe il cartellino, ma servirà comunque trattare col Borussia.