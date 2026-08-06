Per Domenico Tedesco un test sul campo da 150 minuti, evidentemente per ruotare tutti gli uomini, per le dirigenze la possibilità di parlare di Rosen Bozhinov.

Il Bologna è sul centrale 21enne che i toscani hanno prelevato a gennaio dall'Anversa. Pure Sartori e Di Vaio lo stavano seguendo, ma alla fine decisero di investire su Eivind Helland. La pista Bozhinov, però, torna di moda oggi dato che il Bologna da qui a fine agosto cederà Jhon Lucumi. Ecco allora che la partita di sabato può essere utile anche per un aggiornamento sul difensore mancino, che ha chiuso la stagione come terzo Under 23 per intercetti dietro Scalvini e Ghilardi. Bozhinov può diventare una opzione, dato che il Cagliari ha sparato alto per Rodriguez e anche l'Union Saint Gilloise chiede più di 10 milioni per Leysen. Il Bologna cerca un centrale mancino giovane anche per non buttare all'aria i 30 milioni spesi complessivamente per Vitik, Helland e Heggem.