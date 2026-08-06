Jhon Lucumi è tornato a lavorare a Casteldebole, ma il suo destino è altrove. Un anno fa aveva già chiesto la cessione per andare al Sunderland, ma il Bologna si negò dopo aver già ceduto Sam Beukema. Oggi a cercarlo è la Juve e il colombiano ha fatto sapere al club di voler andare, tuttavia manca l'offerta congrua.

I bianconeri sono in tournée asiatica e hanno la preferenza di Lucumi, si parla anche di un accordo già raggiunto su un ingaggio da circa 3 milioni, ma per ora la richiesta del Bologna da 25 milioni di euro non è stata soddisfatta. Lucumi sta aspettando le mosse Juve. Attenzione alla Premier. Secondo il Resto del Carlino, Jhon sarebbe pronto ad ascoltare anche il Chelsea in caso di proposte importanti. Entrambe sono in Asia e hanno esuberi da piazzare, motivo per il quale potrebbe volerci ancora qualche giorno prima di dirimere la questione. Esuberi che ha anche il Bologna. Sono Mihajlo Ilic, diretto al Cesena, e Nicolò Casale, cercato da Udinese e Genoa.