Tre pezzi dell'ossatura non ci saranno più. Uno ufficiale, Santiago Castro, altri due probabili, Remo Freuler, tuttora svincolato, e Jhon Lucumi, cessione per ora virtuale ma scontata. Ecco perché è necessario resistere alle sirene per Jonathan Rowe.

Si è mosso l'Everton, che avrebbe pronti 35 milioni di euro, poi un sondaggio dell'Aston Villa, allarmato dall'infortunio di McGinn: la Premier inizia a essere tentatrice. Il Bologna per ora resiste e avrebbe spento alcune velleità di alcuni emissari inglesi per provare a chiudere la partita definitivamente. Dopo aver già incassato tanto, 15 milioni per Fabbian e 35 per Castro, più gli eventuali 20 e passa per Lucumi, adesso serve rispedire al mittente ogni offerta, compresa quella che potrebbe arrivare da Roma per Jens Odgaard, finito nel mirino della Lazio. Insomma, gli incassi sono stati rilevanti e sufficiente per resistere alle tentazioni.