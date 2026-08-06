Le parole del sindaco Matteo Lepore a Radio Nettuno Bologna Uno
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L'area del nuovo stadio
Punto della situazione sul progetto per il nuovo stadio, da costruire in Fiera, da parte del sindaco Matteo Lepore, intervenuto questa mattina a Radio Nettuno Bologna Uno. Queste le sue parole: “Ci è arrivata una proposta da Bologna e Fiere e Bologna Fc, che sarà confermata eventualmente a settembre perché ancora deve essere completata la squadra degli investitori. Prima di dire che è fatta vediamo se ci sono tutte le realtà che possono sostenere l’affare. L’area è tra la fiera, dove c’è il parcheggio Michelino e dove c’era la fermata del treno per il Motorshow, e la tangenziale. In quella area era già previsto un intervento di espansione della Fiera con tre capannoni, quindi andremo a costituire questo tipo di volume. L’idea è fare un grande parco e che sia accessibile dalla fiera, partendo anche dal palazzo della Regione
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