Jhon Lucumi e la Juve. Un rapporto che sta proseguendo. I bianconeri vogliono il colombiano e viceversa, tanto che l'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha espresso parole nette e chiare sul suo canale Youtube.

A oggi manca un accordo tra i club, bianconeri fermi a 18 milioni contro la richiesta di 25 dei rossoblù, ma Lucumi la sua scelta l'avrebbe già fatta: vuole la Juve. Il difensore sta aspettando, anche se non vuole farlo in eterno. Queste le parole del collega: “La Juve prepara tre mosse. Lucumi va a dormire ogni notte con la maglia bianconera, idealmente. E’ come se l’avesse già indossata. Ha detto no a tutti. Credo che non si possa farlo aspettare a vita. Altrimenti va da un’altra parte”.