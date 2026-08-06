Da Lucumi al centrocampo, da Sabtizer all'attacco: il mercato del Bologna
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Jhon Lucumi
Ancora manca l'offerta 'congrua' per la cessione di Jhon Lucumi. Il Bologna lo valuta 25 milioni di euro, cifra mai raggiunta dalla Juventus che è ferma sotto i 20. Serve la cessione di Gatti, anche se il Napoli non ha affondato, e pure quella di Cabal, che è stato accostato al Bologna, ma come sappiamo Sartori non farà sconti sul cartellino con contropartite tecniche. C'è anche il Chelsea, che però non ha ancora mosso passi decisi verso il colombiano. La sensazione è che quando entrambe le squadre torneranno dalla tournée asiatica si potrà sbloccare la situazione.
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