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Queste le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"Vittoria del Bologna davvero convincente. I rossoblù nel secondo tempo hanno segnato due reti e non hanno rischiato praticamente nulla in difesa. Anche il Cagliari non ha rischiato tanto, ma alla fine il risutato parla da solo. Noi non abbiamo mai detto che il Bologna sia una squadra scadente, ma credo che il Bologna attuale non valga quello dello scorso anno che arrivò ottavo, magari da gennaio in poi....Quello che stiamo vedendo è un Bologna che sta crescendo soprattutto in difesa. Casale, che sarebbe dovuto partire, collocato nel contesto giusto sta rendendo bene e sta ricordando a tutti di aver avuto un passato da buon calciatore: deve fare il suo calcio. Tre punti dunque che cambiano la classifica"

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