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Vittoria importante

Le parole di Pepè Anaclerio a Solo Calcio:

"Sono arrivati dei punti pesanti dalla Sardegna, dopo un primo tempo "balneare" per i ritmi messi in campo da entrambe le squadre. Poi nel secondo tempo il Bologna è venuto fuori e ha legittimato la vittoria non rischiando nulla. Vittoria importante contro una buona squadra come il Cagliari, nonostante le numerose assenze. Mi piace sottolineare il gol di Casale. Giocatore che ha fatto fatica in questi anni in maglia rossoblù, ma che non è mai stato preso benissimo dalla piazza. Con Palladino pare aver trovato il giusto feeling e quindi sono felice per lui"

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