I voti del successo in terra di Sardegna
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Skorupski 6
Primo tempo senza parate. Stesso discorso nella ripresa. Sbriga l'ordinaria amministrazione senza affanni a parte una uscita a vuoto nel finale.
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