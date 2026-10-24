I voti del successo in terra di Sardegna

Manuel Minguzzi
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VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Skorupski 6

Primo tempo senza parate. Stesso discorso nella ripresa. Sbriga l'ordinaria amministrazione senza affanni a parte una uscita a vuoto nel finale.

Foto Bologna Fc 1909

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