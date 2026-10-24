Le scelte di Pisacane e Palladino

Redazione TuttoBolognaWeb
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Gioca Odgaard

E alla fine tocca sul serio a Jens Odgaard. E' il danese a sostituire l'infortunato Roberto Piccoli al centro dell'attacco, per un Bologna forse più da palla a terra in quel di Cagliari. Panchina per Dovbyk ed Enem. Al fianco di Jens giocheranno invece Bernardeschi e Cambiaghi, mentre sono confermate le altre scelte con Darmian, Casale e Theate in difesa, Zortea e Miranda esterni, Pobega e Ferguson in mezzo. Nel Cagliari chance per Massolin con Maldini e Mendy in attacco.

Bologna FC v US Sassuolo - Serie A 2026/27

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