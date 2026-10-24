di Gionni Forlenza

Redazione TuttoBolognaWeb
Schermata 2026-10-11 alle 21.29.47

VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"

Cagliari-Bologna valevole per l’ottava giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15, si giocherà con cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate, temperatura compresa tra 19-22 gradi, venti forti da nord-ovest, umidità compresa tra 40-50%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti all’Unipol Domus, consiglio un look autunnale con abiti lunghi ma non pesanti e giacca anti vento. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!

Cagliari Calcio v Parma Calcio 1913 - Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti