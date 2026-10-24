di Gionni Forlenza
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Cagliari-Bologna valevole per l’ottava giornata del massimo campionato, con fischio d’inizio alle 15, si giocherà con cielo poco o parzialmente nuvoloso per nubi alte e stratificate, temperatura compresa tra 19-22 gradi, venti forti da nord-ovest, umidità compresa tra 40-50%, visibilità buona. Probabilità di partita giocata all’asciutto, 100%. Per tutti i tifosi presenti all’Unipol Domus, consiglio un look autunnale con abiti lunghi ma non pesanti e giacca anti vento. Sciarpa rossoblu ovviamente al seguito. Sempre Forza Bologna!
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