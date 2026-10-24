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Le scelte

Un solo dubbio per Raffaele Palladino oggi a Cagliari. Senza Roberto Piccoli servirà scegliere un altro centravanti tra Jay Enem, Artem Dovbyk e Jens Odgaard. Il favorito sembra essere il danese, per cercare di risalire il campo in maniera diversa rispetto alla solita palla in verticale su Piccoli. Alle spalle di Odgaard, agiranno Cambiaghi e Bernardeschi, mentre in fascia Zortea e Miranda con Pobega e Ferguson a centrocampo. In difesa, spazio ancora a Darmian, Casale e Theate. Nel Cagliari 4-3-2-1 con Adopo e Maldini alle spalle di Mendy.

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