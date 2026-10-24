Le possibili scelte di Pisacane e Palladino
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Le scelte
Un solo dubbio per Raffaele Palladino oggi a Cagliari. Senza Roberto Piccoli servirà scegliere un altro centravanti tra Jay Enem, Artem Dovbyk e Jens Odgaard. Il favorito sembra essere il danese, per cercare di risalire il campo in maniera diversa rispetto alla solita palla in verticale su Piccoli. Alle spalle di Odgaard, agiranno Cambiaghi e Bernardeschi, mentre in fascia Zortea e Miranda con Pobega e Ferguson a centrocampo. In difesa, spazio ancora a Darmian, Casale e Theate. Nel Cagliari 4-3-2-1 con Adopo e Maldini alle spalle di Mendy.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News
Cagliari-Bologna, le probabili. Ritorno di Odgaard dal 1'?
News
Cagliari-Bologna, i convocati: assenti Holm, Orsolini e Piccoli
Mercato
Di Gregorio: "Bologna? Siamo tutti legati a Palladino, ma..."
News
Bologna, occhio ai secondi tempi. Cagliari a digiuno da...I numeri della sfida
News
Pisacane: "Il Bologna ha una rosa fortissima, costruita per rimanere nelle prime 7 posizioni"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti