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Formazione del Bologna

Inutile dirlo, la trasferta di Cagliari si annuncia insidiosa, complicata e non poco. I sardi, reduci dalla scoppola per 4-0 subita nella trasferta di Monza, vorranno sul proprio campo riscattarsi contro il Bologna, forti anche dei 13 punti che distanziano gli isolani dai felsinei di ben 8 lunghezze. La maggior conoscenza del campo e il forte vento previsto, sono altri fattori che non depongono a favore dell’undici di Palladino. A proposito di formazione; chi scenderà in campo al fischio d’inizio? La conferenza stampa pre partita del mister ha sciolto qualche rebus ma per esempio, per l’attacco non si è sbottonato. In porta fiducia a Skorupski così come in difesa Casale, avendo potuto allenarsi sempre col mister in questo mese dal suo arrivo a Casteldebole. Darmian e Theate dovrebbero completare la linea a 3 con i norvegesi probabilmente relegati ancora in panchina. Linea a 4 di centrocampo composta da Zortea, Ferguson, Pobega e Miranda; Bernardeschi e Cambiaghi dietro alla punta Dovbyk

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