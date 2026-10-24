Le parole di Marco Libra dopo la vittoria a Cagliari
VIDEO - Il discorso di Palladino: "Il nostro campionato inizia ora"
Questo il commento di Marco Libra in mixed zone dopo la vittoria del Bologna a Cagliari per zero a due: "E' stato molto bello entrare e dare una mano alla squadra. Le sensazioni sono positive e ci portiamo a casa questa vittoria per affrontare con più forza le prossime partite. Noi siamo consapevoli di poter fare ancora di più. Vogliamo rompere le scatole a quelle che ci sono davanti perché siamo una bella squadra. Questa vittoria ci fa bene. Il nuovo modulo? Oggi il mister mi sta provando in un nuovo ruolo e io sono a disposizione.
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