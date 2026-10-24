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Bologna a quota 8

Il Bologna si toglie un po' di pressione di dosso e Raffaele Palladino si prende la seconda vittoria alla guida dei rossoblù. Partita difficile quella di Cagliari, con poco ritmo, ma vinta meritatamente dai felsinei nella ripresa, grazie al gol a sorpresa di Casale, stacco su sviluppi di corner, e al rigore nel finale di Bernardeschi. Quella odierna è anche la seconda vittoria in campionato, sempre in trasferta dopo Lecce, e gli otto punti in classifica sono ossigeno puro in vista di Milano e del Monza sabato.

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