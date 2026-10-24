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Casale per la vittoria

La si potrebbe quasi definire una vittoria da grande squadra. A Cagliari il Bologna ha vinto con poco gioco, soprattutto nel primo tempo, ma con una partita ragionata, scegliendo per prima cosa di non prendere gol e poi di farlo. Anzi di farne due. Evidentemente, la pressione per una classifica deficitaria ha consigliato a tutti, in particolare a Palladino, di badare al sodo, almeno per ora. Niente fronzoli, tanta copertura sulla verticale, per poi sfruttare una maggiore qualità davanti per deciderla. Anche se la partita l'ha spaccata un centrale, quel centrale che era diventato reietto per buona parte della piazza (e non solo) e che invece ora è titolare inamovibile. Lo si può dire: Nicolò Casale si è ripreso il Bologna. Chi l'avrebbe mai detto, dopo essere finito fuori rosa, che a ottobre ci saremmo ritrovati a iscriverlo nel novero dei migliori in campo in una difficile e tesa trasferta a Cagliari. Sono le continue e inedite sorprese che ci riserva uno sport molto episodico come il calcio.

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