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Il peso della vittoria

Così Raffaele Palladino in conferenza stampa dopo Cagliari-Bologna: "Venire qui e portare a casa tre punti non era facile. E' per noi una vittoria importante per risalire in classifica. Questo è un campo difficile, l'Inter ha vinto di misura e la Juve ha pareggiato. Noi abbiamo fatto una partita di grande spessore sia fisica che tecnica. I ragazzi mi sono piaciuti e hanno messo in campo lo spirito che vorrei sempre vedere. Bravi tutti, sia i titolari che i subentrati. E' stata una partita di tante seconde palle. Nella ripresa quelli che sono entrati hanno cambiato in maniera positiva la partita".

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