Questo il commento di Jack Bonora a Solo Calcio dopo la vittoria del Bologna a Cremona:
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Jack Bonora: “Bologna dominante per 45 minuti, poi…”
news
Jack Bonora: “Bologna dominante per 45 minuti, poi…”
Le parole di Jack Bonora
"Il Bologna ha dominato per 45 minuti contro una squadra che sembrava provenire dalla Serie C. Poi nella ripresa la Cremonese è tornata da Serie A, complice anche il calo del Bologna. Con la Cremonese ti puoi permettere un calo, ma con l’Aston Villa no. Forse è andata meglio così, i giocatori avranno capito che contro chiunque non puoi permetterti un calo di tensione. L’ 1-2 è arrivato alla fine della gara, ma c’è da sottolineare che Ravaglia prima aveva fatto due grandi parate".
© RIPRODUZIONE RISERVATA