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Jack Bonora: “Bologna dominante per 45 minuti, poi…”

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Le parole di Jack Bonora
Redazione TuttoBolognaWeb

Questo il commento di Jack Bonora a Solo Calcio dopo la vittoria del Bologna a Cremona:

"Il Bologna ha dominato per 45 minuti contro una squadra che sembrava provenire dalla Serie C.  Poi nella ripresa la Cremonese è tornata da Serie A, complice anche il calo del Bologna. Con la Cremonese ti puoi permettere un calo, ma con l’Aston Villa no. Forse è andata meglio così, i giocatori avranno capito che contro chiunque non puoi permetterti un calo di tensione. L’ 1-2 è arrivato alla fine della gara, ma c’è da sottolineare che Ravaglia prima aveva fatto due grandi parate".

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