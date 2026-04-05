Jack Bonora: “Bologna dominante per 45 minuti, poi…”

"Il Bologna ha dominato per 45 minuti contro una squadra che sembrava provenire dalla Serie C. Poi nella ripresa la Cremonese è tornata da Serie A, complice anche il calo del Bologna. Con la Cremonese ti puoi permettere un calo, ma con l’Aston Villa no. Forse è andata meglio così, i giocatori avranno capito che contro chiunque non puoi permetterti un calo di tensione. L’ 1-2 è arrivato alla fine della gara, ma c’è da sottolineare che Ravaglia prima aveva fatto due grandi parate".