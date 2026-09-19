Le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:

"C'era un rigore per il Torino. E dunque ci è andata bene. Da sportivo sono indignato, perchè francamente mi sembra impensabile che non ci sia stato l'intervento del Var. E lo dico da tifoso del Bologna, che se fosse capitato a noi ci saremmo arrabbiati. La partita del Bologna? Basta Skorupski, dentro Pessina. E' stato un errore far giocare il polacco oggi pomeriggio. Però mi sembra che sia in fase calante, e durante l'estate è stato un errore tenerlo"