Il commento di Jack Bonora nel post partita di Bologna-Torino
VIDEO - Bennacer e la rissa in Champions asiatica
Le parole di Jack Bonora a Solo Calcio:
"C'era un rigore per il Torino. E dunque ci è andata bene. Da sportivo sono indignato, perchè francamente mi sembra impensabile che non ci sia stato l'intervento del Var. E lo dico da tifoso del Bologna, che se fosse capitato a noi ci saremmo arrabbiati. La partita del Bologna? Basta Skorupski, dentro Pessina. E' stato un errore far giocare il polacco oggi pomeriggio. Però mi sembra che sia in fase calante, e durante l'estate è stato un errore tenerlo"
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