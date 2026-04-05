"L'approccio è stato fondamentale perchè giocando ogni tre giorni era importante partire col piede giusto, soprattutto dopo la pausa della Nazionale. Mentre nel secondo tempo abbiamo sbagliato ad abbassare troppo quell'attenzione che abbiamo avuto nella prima frazione, ma a questo punto l'importante è vincere. E vincere non è mai facile"
tuttobolognaweb news Italiano: “Vincere non è mai facile. Europa League? Dovremo…Pochi punti in casa? Peccato ma secondo me..”
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Italiano: “Vincere non è mai facile. Europa League? Dovremo…Pochi punti in casa? Peccato ma secondo me..”
Le parole di Vincenzo Italiano in conferenza stampa