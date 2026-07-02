E' tuttora incerto il futuro di Federico Ravaglia, ma appare sempre più lontano da Bologna. Scelte definitive non ce ne sono ancora state, ma se il portiere nutre l'esigenza di sentirsi titolare allora le aperture verso il mercato possono essere nette e chiare.

Contatti in essere da tempo con il Torino, Petrachi vuole regalarlo ad Abate, ma nel frattempo sonda anche il paraguaiano Gil, mentre negli ultimi giorni è in forte risalita il Watford, su indicazione di Alessio Dionisi, il nuovo tecnico. Tra i granata e gli inglesi c'è differenza di formula: Petrachi, infatti, secondo le informazioni giunte da Torino, si starebbe muovendo su un prestito con diritto di riscatto, mentre il Watford potrebbe mettere sul piatto una acquisizione definitiva rimpinguando le casse rossoblù. Conterà anche la volontà di Ravaglia stesso, ma oggi gli inglesi sembrano favoriti.