Italiano: “Squadra in ciabatte? Frasi irrispettose, gente come Orsolini, Freuler, De Silvestri…”

"Squadra in ciabatte e sotto l'ombrellone? Frasi irrispettose nei nostri confronti. Frasi che non ci meritiamo dopo la stagione fatta. Sono dispiaciuto di aver sentito queste parole, perchè conosco i valori dei miei giocatori e gente come Freuler, Skorupski, De Silvestri, Orsolini e tutti gli altri non le meritano, anzi in queste ultime gare abbiamo dimostrato di che pasta siamo fatti e di questo ne vado molto orgoglioso".