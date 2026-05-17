Italiano: “Peccato per i punti persi in casa. Futuro? Parleremo con la società”

“Siamo riusciti a regalare qualche soddisfazione e sono contento dei risultati. Purtroppo abbiamo perso tanti punti in casa, un vero peccato non essere riusciti a tenere il passo su tutte e tre le competizioni, ma siamo usciti a testa alta da tutto. I valori di questa squadra ci sono e mi dispiace sentire certe critiche nei confronti di giocatori che hanno dato tanto al Bologna”