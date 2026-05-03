Vincenzo Italiano ha commentato così il pareggio:
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Italiano: “Pareggio giusto. Futuro? Il prossimo anno penseremo al campionato”
Il commento di Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn
“Oggi era giusto dare una risposta alle ultime sconfitte, ma il Cagliari non ci ha permesso di trovare tanti spazi e la partita non è stata bellissima. Quest’anno siamo stati impegnati in 4 competizioni e non è stato semplice, la gente qui a Bologna negli ultimi anni ha visto un calcio di alto livello e giustamente vuole questo"
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