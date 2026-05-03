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Italiano: “Pareggio giusto. Futuro? Il prossimo anno penseremo al campionato”

Il commento di Vincenzo Italiano ai microfoni di Dazn
Redazione TuttoBolognaWeb

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Vincenzo Italiano ha commentato così il pareggio:

“Oggi era giusto dare una risposta alle ultime sconfitte, ma il Cagliari non ci ha permesso di trovare tanti spazi e la partita non è stata bellissima. Quest’anno siamo stati impegnati in 4 competizioni e non è stato semplice, la gente qui a Bologna negli ultimi anni ha visto un calcio di alto livello e giustamente vuole questo"

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