Per Stadio questa prima parte di calciomercato del Bologna segnerà l'ora della verità. La trattativa primaria è quella in essere con la Juventus per Fabio Miretti e Jhon Lucumi, ma i rossoblù non possono intervenire in entrata senza prima aver ceduto.

Partiamo dalla richiesta per Lucumi. Il Bologna vuole almeno 20-22 milioni di euro, mentre la Vecchia Signora ne chiede 14 per Miretti, ma Fenucci non può e non vuole fare questo tipo di operazione prima di avere un incasso certo. Stadio oggi è decisamente critico sulla strategia di mercato del Bologna 'non vogliamo credere che il club rossoblù non abbia la possibilità di chiudere un affare in entrata senza averne definito prima uno in uscita' scrive il collega Beneforti, che sottolinea i ricavi incassati in questi anni tra Champions League, Europa League e vittoria della Coppa Italia. Se fosse così ci sarebbe da preoccuparsi, rincara Stadio. Su Lucumi, inoltre, c'è la clausola da 28 milioni di euro, ma nessuno intende esercitarla dato che il giocatore va in scadenza tra un anno. Carnevali lo vuole, ma fino a che cifra arriverà? Nei prossimi due giorni la risposta.