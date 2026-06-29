C'è chi dice che il Bologna abbia respinto una offerta della Juventus per Jhon Lucumi da 15 milioni più bonus, c'è invece chi sostiene che per ora proposte ufficiali non ne siano arrivate.

La traccia Lucumi-Juve è stata comunque rilanciata nelle scorse ora dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, che ha parlato del club bianconero sintonizzato sul mondiale e definendolo 'impressionato' dalle prestazioni del difensore contro il Portotallo. Il Bologna potrebbe sfruttare il mondiale per scatenare un'asta, lo aggiungiamo noi, ma Carnevali resta profondamente interessato al difensore colombiano e sarebbe il primo nome della lista. Così Pedullà su X: "Juventus favorevolmente impressionata della solida prestazione di Lucumi contro il Portogallo. Nessuna offerta presentata al Bologna, ma conferme sul fatto che sia il primo nome per la difesa".