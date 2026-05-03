Così Vincenzo Italiano in conferenza stampa dopo il pareggio del Bologna per zero a zero contro il Cagliari:
tuttobolognaweb news Italiano: “Non sono arrabbiato con i ragazzi. Futuro? Senza coppe…Società? Sono sicuro che…”
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Italiano: “Non sono arrabbiato con i ragazzi. Futuro? Senza coppe…Società? Sono sicuro che…”
Le parole di Vincenzo Italiano
"Cosa mi fa arrabbiare? Nulla, i ragazzi hanno cercato di dare il massimo. Avete visto cosa succede con i primi caldi. Ci sono stati tanti zero a zero. Il Cagliari ha giocato sotto la linea della palla, ci abbiamo provato ma non i siamo riusciti. Se avessimo interpretato qualche altra partita così avremmo punti in più in classifica e pareggiato più partite. Se non riesci a vincere devi stare attento a non perdere. Adesso ci sono nove punti a disposizione e dobbiamo blindare l'ottavo posto. Vedremo cosa riusciremo a fare. Cercheremo di dare il massimo".
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