Italiano: “Non sono arrabbiato con i ragazzi. Futuro? Senza coppe…Società? Sono sicuro che…”

"Cosa mi fa arrabbiare? Nulla, i ragazzi hanno cercato di dare il massimo. Avete visto cosa succede con i primi caldi. Ci sono stati tanti zero a zero. Il Cagliari ha giocato sotto la linea della palla, ci abbiamo provato ma non i siamo riusciti. Se avessimo interpretato qualche altra partita così avremmo punti in più in classifica e pareggiato più partite. Se non riesci a vincere devi stare attento a non perdere. Adesso ci sono nove punti a disposizione e dobbiamo blindare l'ottavo posto. Vedremo cosa riusciremo a fare. Cercheremo di dare il massimo".