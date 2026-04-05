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Italiano: “Grande approccio, poi siamo calati nella ripresa”

Italiano: “Grande approccio, poi siamo calati nella ripresa” - immagine 1
Le parole di Vincenzo Italiano nel post partita
Redazione TuttoBolognaWeb

Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria dello Zini per uno a due sulla Cremonese:

"Non ci poteva essere approccio migliore, abbiamo iniziato la partita in modo bellissimo. Il primo tempo mi è piaciuto molto, gestendo anche bene i primi caldi, con i presupposti per andare sul 3-0. Nella ripresa invece non è stata la stessa cosa, ma non dimentichiamo mai che vincere in trasferta in A non è facile, da nessuna parte”.

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