Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria dello Zini per uno a due sulla Cremonese:
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tuttobolognaweb news Italiano: “Grande approccio, poi siamo calati nella ripresa”
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Italiano: “Grande approccio, poi siamo calati nella ripresa”
Le parole di Vincenzo Italiano nel post partita
"Non ci poteva essere approccio migliore, abbiamo iniziato la partita in modo bellissimo. Il primo tempo mi è piaciuto molto, gestendo anche bene i primi caldi, con i presupposti per andare sul 3-0. Nella ripresa invece non è stata la stessa cosa, ma non dimentichiamo mai che vincere in trasferta in A non è facile, da nessuna parte”.
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