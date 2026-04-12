Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria di oggi per due a zero sul Lecce:
Tutto Bologna Web
I migliori video scelti dal nostro canale
tuttobolognaweb news Italiano: “Finalmente vinciamo in casa. Sensazioni positive. Orso? E’ stato…”
news
Italiano: “Finalmente vinciamo in casa. Sensazioni positive. Orso? E’ stato…”
Il commento di Vincenzo Italiano
“Portiamo a casa tante sensazioni positive, il ritorno al gol di Orso che è stato bravissimo, e una massima attenzione per tutti i 90’ tranne che in quell’occasione di Stulic all’inizio. Con la catena di destra abbiamo creato tanti pericoli, limitando comunque il Lecce e trovando finalmente un successo in casa. Ora abbiamo 4 giorni per arrivare a Birmingham nel migliore dei modi, andiamo lì per giocarcela”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA