Italiano: “Finalmente vinciamo in casa. Sensazioni positive. Orso? E’ stato…”

“Portiamo a casa tante sensazioni positive, il ritorno al gol di Orso che è stato bravissimo, e una massima attenzione per tutti i 90’ tranne che in quell’occasione di Stulic all’inizio. Con la catena di destra abbiamo creato tanti pericoli, limitando comunque il Lecce e trovando finalmente un successo in casa. Ora abbiamo 4 giorni per arrivare a Birmingham nel migliore dei modi, andiamo lì per giocarcela”.