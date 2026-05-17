Italiano: “Complimenti ai ragazzi. Stagione positiva anche senza Europa”

“Raggiungiamo oggi il quindicesimo successo stagionale in trasferta, un bel traguardo in linea con le nostre prestazioni fuori casa di tutto l’anno. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la partita così come feci una settimana fa a Napoli: non siamo riusciti ad ottenere l’Europa ma la stagione per me è comunque positiva, abbiamo perso terreno in campionato nelle gare in casa ma sempre cercando di regalare emozioni ai nostri tifosi”.