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Italiano: “Complimenti ai ragazzi. Stagione positiva anche senza Europa”

Italiano: “Complimenti ai ragazzi. Stagione positiva anche senza Europa” - immagine 1
Il commento di Vincenzo Italiano a Dazn
Redazione TuttoBolognaWeb

Vincenzo Italiano ha commentato così la vittoria di Bergamo:

“Raggiungiamo oggi il quindicesimo successo stagionale in trasferta, un bel traguardo in linea con le nostre prestazioni fuori casa di tutto l’anno. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la partita così come feci una settimana fa a Napoli: non siamo riusciti ad ottenere l’Europa ma la stagione per me è comunque positiva, abbiamo perso terreno in campionato nelle gare in casa ma sempre cercando di regalare emozioni ai nostri tifosi”.

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