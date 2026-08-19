Le parole di Tedesco, il centrale di difesa, l'esterno e il rinnovo di Orso
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Parla Tedesco
Tedesco in un'intervista lasciata alla rivista Kicker ha parlato delle cessioni di Castro e Lucumi, dell'Europa e di altri temi caldi. Queste le sue parole.
"Ora dobbiamo affrontare il vuoto lasciato da queste partenze e colmarlo efficacemente. La voglia di giocare in Europa c'è, ma con tanta concorrenza e con ambizioni altrettanto legittime, non sarà facile. Il bello del calcio è che chiunque può battere chiunque. Ma alla fine diventa campione la squadra con i budget più alti e i mercati più generosi o la storia più gloriosa. Di solito è così. Il budget e le risorse finanziarie sono un fattore determinante."
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