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Parla Tedesco

Tedesco in un'intervista lasciata alla rivista Kicker ha parlato delle cessioni di Castro e Lucumi, dell'Europa e di altri temi caldi. Queste le sue parole.

"Ora dobbiamo affrontare il vuoto lasciato da queste partenze e colmarlo efficacemente. La voglia di giocare in Europa c'è, ma con tanta concorrenza e con ambizioni altrettanto legittime, non sarà facile. Il bello del calcio è che chiunque può battere chiunque. Ma alla fine diventa campione la squadra con i budget più alti e i mercati più generosi o la storia più gloriosa. Di solito è così. Il budget e le risorse finanziarie sono un fattore determinante."

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