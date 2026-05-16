Italiano: “Ce la giocheremo fino alla fine. Bernardeschi? Scommessa vinta”

1 di 5 Gioca Skorupski. Conference e Rowe...

Vincere con tre gol di scarto a Bergamo, poi vincere anche l'ultima con l'Inter e sperare che la Fiorentina batta l'Atalanta : solo così il Bologna può conquistare la Conference League. Così Vincenzo Italiano in conferenza stampa alla vigilia della partita:

“Se Skorupski starà bene giocherà lui. Conference? Loro non hanno più nulla da chiedere al campionato, ci proveremo fino alla fine. Rowe? Può diventare un campione se capisce che l’intensità della partita deve esserci anche in allenamento. Lui si allena bene, ma deve fare ancora uno step di crescita e può migliorare ancora”.