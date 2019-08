Intoppi per Dominguez, si torna alla carica per Hendrix

Non si sblocca l’affare Nicolas Dominguez. La cessione di Donsah in prestito con diritto di riscatto ha complicato i piani dei rossoblù, che non possono più prelevare il centrocampista del Velez pagando la clausola rescissoria.

Ecco perché allora Sabatini sarebbe tornato alla carica per Jorrit Hendrix del Psv Eindhoven. 24 anni, il centrocampista olandese è stato seguito a lungo dalla dirigenza rossoblù che poi aveva deciso di virare fortemente su Dominguez. Ma ora che la trattativa per l’argentino sembra vacillare, ecco che il nome di Hendrix torna di moda. Forse stavolta si può chiudere davvero.