Interesse per Mancosu: clausola da 3 milioni di euro

Marco Mancosu è stata una delle rivelazioni dell’ultima Serie A, nonostante il suo Lecce sia retrocesso in Serie B. Il fantasista sardo, non appena la retrocessione è stata confermata dai numeri, ha voluto prolungare l’accordo con il club salentino fino al 2022. Il nuovo contratto però prevede una clausola rescissoria tutt’altro che proibitiva: 3 milioni di euro.

E così sono tante le squadre di Serie A che hanno messo gli occhi su Mancosu. Tra queste c’è anche il Bologna: il fantasista del Lecce è molto duttile, sarebbe in grado sia di giocare nel ruolo di Soriano (quindi nella batteria di trequartisti) ma anche in mediana nel tandem davanti alla difesa. Certamente in questo caso la concorrenza è altissima: l’interesse del Bologna per Mancosu è stato riportato da L’Unione Sarda, che ha spiegato come al momento ci sia il Cagliari in pole position. Anche il Torino è interessato al numero 8, che in questo momento vede piovere offerte da ogni dove. E deve decidere se proseguire con la maglia del Lecce o tornare da subito in Serie A, magari con quella del Bologna.