Inter, nome nuovo per la mediana: occhi puntati in casa Bologna

Dopo il Napoli su Schouten, un altro giocatore del Bologna sarebbe nel mirino di una big.

Secondo quando riportato da calciomercato.com, l’Inter continua a cercare rinforzi per garantire ad Antonio Conte una rosa efficace nel presente e nel futuro. L’ultimo nome è quello di Matias Svanberg, centrocampista classe ‘99 del Bologna. Lo svedese ha giocato al momento cinque partite su sette realizzando un gol e un assist. Il mediano ex Malmo è uno dei giovani talenti che si stanno ritagliando uno spazio importante in questo campionato e l’Inter, insieme ad altri club, ne sta seguendo da vicino la crescita.