Inter-Bologna, le probabili formazioni

3-5-2 contro 4-2-3-1. Filosofie diverse per Simone Inzaghi e Thiago Motta che oggi alle 15 si affronteranno a San Siro. Inter prima della classe e miglior difesa d'Europa, Bologna da parte sinistra e reduce da sei risultati utili consecutivi. Una delle due cadrà? Per Inzaghi mini turnover con De Vrij al posto di Acerbi dietro, Darmian potrebbe prendersi la fascia destra e Asllani la regia al posto di Calhanoglu. Davanti chance per Sanchez al fianco di Lautaro. Nel Bologna poche scelte in difesa con Lucumi, Posch e Kristiansen fuori, giocheranno Lykogiannis, Calafiori, Beukema e De Silvestri, a centrocampo diga svizzera con Freuler e Aebischer, sulla trequarti Ferguson con Orsolini e Ndoye larghi. Prima punta Joshua Zirkzee.