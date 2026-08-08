Infortunio in difesa per il Bologna. Si è fermato infatti Nicolò Casale: nel corso dell'allenamento di ieri, il centrale rossoblù ha riportato un risentimento agli adduttori di sinistra. Lo ha comunicato il sito del club, spiegando che il calciatore svolgerà circa dieci giorni di allenamenti differenziati.

Casale ovviamente mancherà all'appello nel test amichevole contro il Pisa in programma oggi alle 17. La gara si giocherà al centro Niccolò Galli a porte chiuse, e durerà la bellezza di 150', suddivisi in due tempi da 75' ciascuno. Su Casale per altro si muove anche il mercato: il difensore è in uscita e piace a diversi club di Serie A, Genoa e Udinese su tutti. Il vero ostacolo al momento è rappresentato dall'ingaggio, ma la sua cessione non dovrebbe essere in discussione.