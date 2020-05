Infortunio Ibra: lo svedese in campo già a fine giugno?

La carriera di Zlatan Ibrahimovic non è finita e anche Sinisa Mihajlovic può ancora sperare.

L’attaccante svedese ha patito una lesione muscolare al soleo che sarà quantificata con precisione tra una settimana, ma il suo tendine d’Achille è salvo nonostante il forte dolore sentito nel momento dell’infortunio: cinque settimane di stop almeno ci vorranno. Questo vuole dire che se il recupero procederà bene, lo svedese potrebbe tornare in campo già a fine giugno per i primi allenamenti personalizzati, poi da metà luglio lo si potrebbe vedere in partita. Da un lato il Milan spera di averlo per la lotta finale all’Europa, dall’altro Mihajlovic è consapevole che Ibrahimovic potrebbe continuare la carriera e, chissà, accettare la corte rossoblù.