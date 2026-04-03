di MATTEO MESSEROTTI
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Infortunio Dominugez: come cambiano le rotazioni di Italiano
L'infortunio di Benjamin Domínguez cade come un fulmine a ciel sereno, proprio nel momento in cui la stagione del Bologna entra nella sua fase più calda e frenetica. La lesione dell’ileopsoas destro dell'esterno argentino si è presto trasformata in un ulteriore inghippo tattico per Italiano, che si trova a dover gestire un calendario intasato con un’esterno in meno a disposizione. Con le sfide di campionato contro Cremonese e Lecce che incorniciano il doppio, prestigioso confronto europeo con l'Aston Villa, la gestione delle energie diventa un esercizio di equilibrismo puro.
Senza Domínguez, il tecnico rossoblù perde quella rotazione vitale che permetteva di mantenere alta l'intensità sulle fasce per tutti i novanta minuti. Ora il peso dell'attacco laterale ricade interamente sulle spalle dei quattro esterni rimasti a disposizione, che dovranno alternarsi con precisione chirurgica tra Serie A ed Europa League.
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