Il Velez: “Accordo per Dominguez”

Il Velez Sarsfield ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale l’accordo con il Bologna per Nicolas Dominguez. Il club argentino afferma che il giocatore è diretto in Italia per le visite mediche, parlando di un accordo per il trasferimento e il prestito di Dominguez. Il centrocampista, almeno fino a gennaio, resterà in Argentina.

“Il Velez ha raggiunto un accordo con il Bologna per il trasferimento e il prestito di Nicolas Dominguez. Il giocatore ha intrapreso il suo viaggio in Italia per sostenere le visite mediche”, si legge nella nota.

Il comunicato è stato postato anche sui profili social del Velez e diversi tifosi non l’hanno presa bene. Praticamente tutti augurato buona fortuna al giocatore, ma l’operazione non è stata vista di buon occhio. Per alcuni, visto il talento del giocatore, il prezzo di vendita sarebbe stato troppo basso.