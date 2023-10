Il Resto del Carlino – Zirkzee sempre pronto, ma Van Hooijdonk vuole spazio

Nonostante Joshua sia al top della forma, Motta questa sera potrebbe decidere di farlo riposare per lasciare spazio all'olandese, classe 2000, Van Hooijdonk, che fino ad ora ha messo a punto solo 4 presenze e pochi minuti accumulati in campo. Il ragazzo spera di giocare e Thiago ieri ha lasciato ai microfoni uno spiraglio di speranza: "Sta lavorando molto bene, ha le sue caratteristiche, che non sono le stesse di Zirkzee, ma ha aspetti molto interessanti e con il suo lavoro si sta guadagnando spazio. Domani può partecipare. Ma non solo domani." Rimane da capire se sarà in campo dal primo minuto o meno. E' infatti davvero difficile togliere spazio a Joshua, soprattutto in questo momento in cui sembra aver trovato continuità nella strada verso la porta, ma questa potrebbe essere l'occasione per non spremere tutte le forze disponibili di Zirkzee, che sono invece da conservare bene per il match di venerdì contro la Lazio. Inoltre, dopo la mancata convocazione per il ritiro e le grandi polemiche innalzate in estate contro Sydney, questo è il momento buono per dimostrare il suo valore. Persino il papà, ex attaccante della nazionale olandese, aveva contestato i comportamenti tenuti nei confronti del figlio, dicendo: "Non credo che Sydney possa mai aver creato problemi all'allenatore, anche perché non l'ha mai avuto. Io dico: portalo in ritiro, così lo puoi giudicare e tuteli il valore del giocatore". Come sappiamo così non è stato, ma il Bologna non è nemmeno riuscito a trovargli un giusto sostituto ed è stato costretto a toglierlo dal mercato, nonostante le richieste da Bundesliga, Premier e Championship (seppur a prezzi ribassati rispetto alla valutazione del club). Van Hooijdonk, peraltro vice capocannoniere dell'ultima Eredivisie Olandese, è quindi rimasto a Bologna, ma fino ad adesso ha raccolto solo le briciole lasciate da Joshua: 15 minuti con Inter e Monza, 5 con l'Empoli. Concedergli preziosi minuti di gioco gli permetterebbe di mostrare le sue qualità, anche in chiave futura, mentre lasciarlo ancora in panchina costituirebbe un chiaro segnale in vista di gennaio. Qualcosa si sta comunque smuovendo in chiave mercato per un giocatore su cui gli uomini rossoblù hanno già puntato l'occhio: Szymon Wlodarczyk, attaccante polacco classe 2003, già autore di 8 reti e 2 assist in 18 presenze, di proprietà dello Sturm Graz.