Carlino – Timori confermati per El Azzouzi: out per tre settimane, Lollo e Beukema da monitorare

Ieri è stata giornata d'esami e i timori per Oussama El Azzouzi sono stati confermati dall'ecografia e dalla risonanza: lesione di secondo grado del gracile destro. Dopo aver riscontrato il problema il suo viso e le sue gesta non avevano fatto ben sperare e ora il recupero è stimato a tre settimane. Essendoci la sosta, il marocchino riuscirà probabilmente a saltare solo due partite, quella con la Lazio e quella con la Fiorentina, per poi tornare a disposizione di Motta per il match casalingo contro il Torino del 27 novembre. D'altro lato, nessuna lesione per De Silvestri, vittima di un affaticamento al flessore sinistro, che come Beukema, scampato anche lui al pericolo, sarà rivalutato in settimana. Non si è però sicuri se riusciranno effettivamente a recuperare in tempo per scendere in campo nel match di anticipo contro la Lazio, in programma venerdì sera alle 20:45. La settimana è infatti cortissima e ci saranno due soli allenamenti a disposizione dopo la sfida di Coppa Italia. I tre difensori ce la metteranno comunque tutta per cercare di accorciare il più possibile i tempi di recupero.