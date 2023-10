Il Resto del Carlino – Maglia da titolare per Kristiansen, mentre Posch sarà convocato

Nonostante questi suoi grandi sforzi, salvo sorprese dell'ultimo minuto, a Reggio Emilia contro il Sassuolo non sarà titolare, ritenendo Motta troppo pochi due allenamenti in gruppo dopo un mese di stop. Al contrario questo lascia spazio a capitan De Silvestri, che sta sempre di più riguadagnandosi sul campo il suo ruolo da titolare e che sarà comunque pronto in caso a lasciar subentrare Posch nel finale, per far sì che ritorni a scaldare le gambe in campo in vista della sfida di Coppa Italia di martedì contro il Verona, quando tornerà titolare. Motta è quindi intenzionato a far seguire a Posch le stesse orme di Kristiansen nel suo percorso in seguito all'infortunio. Il ragazzo danese infatti è tornato tra i convocati con il Frosinone e in campo nel finale di gara ed ora è probabile torni ad essere nell'undici titolare domani al Mapei, per poter affrontare il pericolo Berardi. A differenza loro, Lucumi resta ancora in attesa di una totale ripresa, mentre per Soumaoro spetta ancora una lunga degenza. Resta comunque la possibilità che Motta riparta contro i neroverdi con la stessa formazione titolare schierata contro il Frosinone - tenendo quindi fuori Kristiansen - per poi ricorrere alle rotazioni solamente in Coppa Italia martedì con l'Hellas e venerdì con la Lazio. Difatti questo tour de force di tre sfide in sei giorni porterà Motta ad un profondo turnover, a scoprire la resistenza dei suoi uomini e a mettere in mostra chi fino ad ora, per un motivo o per un altro, ha avuto meno spazio. Per ora a Reggio le conferme sono in vista per Calafiori, l'insostituibile Beukema e De Silvestri a protezione di Skorupski, per Freuler e Aebischer in mediana e per Orsolini, Ferguson e Saelemaekers a supporto di Zirkzee. Le parole di Thiago nella conferenza pre partita sono infatti abbastanza chiare: vuole denti stretti e la solidità dimostrata nel rimontare a San Siro sull'Inter e quella vista contro il Frosinone.