Mercato – Il Napoli interessato a Schouten

Bologna-Napoli è stata l’occasione per osservare ancora più da vicino Jerdy Schouten. Il centrocampista rossoblù è seguito da Giuntoli da quando giocava all’Excelsior Rotterdam, dove il Bologna lo prelevò per 3 milioni.

Schouten è diventato indispensabile, come confermato da Mihajlovic nel pre partita, e per il Bologna il suo contributo sta diventando davvero prezioso. Ieri, nonostante la sconfitta, è risultato tra i migliori in campo e il suo rendimento è spesso tra i più positivi. Dimostra tanta qualità nella fase di possesso e a quest’ultima sta aggiungendo importanti recuperi in fase difensiva. Vedremo già nella prossima finestra di mercato se il Napoli o qualche altro club si farà avanti per il centrocampista classe ’97, ma il Bologna difficilmente se ne priverà.

Fonte: areaNapoli