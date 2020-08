Il medico che seguì Mihajlovic: “Il suo caso richiede più attenzione”

Michele Cavo, direttore di Ematologia al Sant’Orsola e medico che seguì Sinisa Mihajlovic nella sua battaglia contro la leucemia, è stato intervistato dal Corriere di Bologna.

Il medico si è espresso così sulla positività dell’allenatore del Bologna al coronavirus: “Sinisa è l’emblema di come, a prescindere dallo stile di vita, le regole vadano rispettate. Ora vedremo l’esito del secondo tampone, il fatto che sia asintomatico è già di per sé una buona notizia. Il suo sistema immunitario non è ancora al 100%, ma ha superato il momento di maggiore fragilità dei primi sei mesi. E’ un paziente che ha ricevuto un trapianto di midollo, per cui ci vuole più attenzione del normale”.

Infine, un consiglio a tutti i giovani e non: “Bisogna mantenere le misure di prevenzione: utilizzo della mascherina, igienizzazione delle mani e distanziamento sociale”.