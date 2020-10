Il Cor Bo su Virtus, Effe e Bologna: E’ davvero tutto così disastroso?

Weekend tragico per lo sport bolognese che ha visto perdere in sequenza, Bologna, Fortitudo e Virtus. Il Corriere di Bologna oggi propone un’analisi di ciò che va e non va nelle tre maggiori realtà cittadini.

Il Bologna viaggia a tre sconfitte in quattro partite e il terzultimo posto in compagnia dell’Udinese, 37 partite di campionato con gol subiti, record assoluto a 41 del Tarragona tra il ’49 e il ’50. Preoccupano le polveri bagnate di Barrow e Orsolini e i punti di forza del Bologna iniziano a diventare punti deboli dopo che gli avversari hanno iniziato a leggere il 4-2-3-1 di Mihajlovic. Restano poi i problemi in sede di costruzione della rosa con pochi chili e centimetri e Mihajlovic dovrà trovare una soluzione con quel che ha.