Il calciomercato che verrà

Ieri è ripartita la Bundesliga con 6 partite giocate. Il turno si completerà tra oggi e lunedì con le 3 partite rimanenti. C’era curiosità dopo oltre 2 mesi di sospensione per Covid-19 di vedere giocare delle partite con degli standard differenti dal solito canovaccio calcistico. Spalti ovviamente vuoti, giornalisti distanziati fra loro così come in panchina; curioso poi il modo di esultare dopo aver segnato un gol. Alcuni giocatori hanno esultato tenendosi a debita distanza guardandosi negli occhi; altre squadre hanno esultato con alcuni giocatori che si toccavano i gomiti mentre con un po’ di stupore, i 3 gol che l’Hertha Berlino ha rifilato in casa dell’ Hoffenheim, i giocatori berlinesi hanno festeggiato alla vecchia! Abbracci condivisi con assembramenti anche tra 5-6 giocatori uniti appassionatamente per festeggiare un gol realizzato.

